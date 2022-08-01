الدفاع الأوكرانية: استلمنا 4 أنظمة جديدة من صواريخ هيمارس الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تسلمت 4 أنظمة صواريخ جديدة من نوع «هيمارس» الأمريكية، وفقا لما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

ليست الدفعة الأولى

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، أولى دفعات صواريخ هيمارس في يوليو الماضي، بعدما كتب الرئيس الأمريكي جوبايدن مقال له في صحيفة واشنطن بوست، معلنًا أن بلاده سوف ترسل دفعة من صواريخ هيمارس الأمريكية بالإضافة إلى صواريخ جافلين.

وأرجع الرئيس الأمريكي السبب إلى امداد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية إلى رغبة الولايات المتحدة في إحداث توازن في المعركة الدائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني.

استهداف أماكن بدقة عالية

وتمكنت صواريخ هيمارس الأمريكية من قيام أوكرانيا بنتفيذ هجمات عالية الدقة، حيث استهدفت إحدى الجسور الرئيسية في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، التي كانت تعتمد عليه روسيا بسكل أساسي في نقل امدادتها العسكرية إلى شبه جزيرة القرم.