راغب علامة يروج لحفله نهاية أغسطس: «موعد جديد على أرض مصر الحبيبة»

روج المطرب اللبناني راغب علامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إقامته في مصر يوم 25 أغسطس الحالي.

ونشر راغب علامة بوستر الحفل وعلق علية قائلا: «موعد جديد لـ الحب والفرح، حيث يتجدّد اللقاء مع الأحباب على أرض مصر الحبيبة، يوم الخميس 25 أغسطس».

أغنية استمارة 6

وطرح المطرب اللبناني راغب علامة، مؤخرا أغنيته الجديدة «استمارة 6»، وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان محمود الخيامي وتوزيع توما، وإخراج زياد خوري وجرى تصويرها في بيروت.

كما حقق راغب علامة نجاحًا كبيرًا بأغنيتين باللهجة المصريّة الأولى بعنوان «ممكن أزعلك» من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس، والتي حققت ملايين المشاهدة على يوتيوب، وأغنية «تعاليلي» من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

حفل راغب علامة في مصر

وأحيا راغب علامة، مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مصر داخل أحد فنادق التجمع الخامس، رفع شعار «كامل العدد» حضره عدد من نجوم الفن والمجتمع، وقدم راغب علامة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «اللي باعنا، نسيني الدنيا، أنا ما بهزرش، ممكن أزعلك، تعاليلي».