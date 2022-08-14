عازف الجيتار عمر أحمد يشارك راغب علامة حفلا غنائيا بمهرجان الفحيص

‏‎يشارك عازف الجيتار عمر أحمد، في حفل الفنان راغب علامة، مساء اليوم الأحد، ضمن فاعليات مهرجان الفحيص في الأردن، الذي انطلق مساء الخميس الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 17 أغسطس من الشهر الجاري.

مهرجان القلعة

‏‎كما يشارك عازف الجيتار عمر أحمد مع الفنانة نسمة محجوب، في حفل يوم 27 أغسطس، ضمن فاعليات مهرجان القلعة بدار الأوبرا المصرية والذي ينطلق مساء اليوم.

العزف مع كبار نجوم الغناء

شارك الجيتاريست عمر أحمد، بالعزف في العديد من الحفلات والمهرجانات وبرامج تسجيلات منهم مهرجان «expo» بدولة الإمارات و«carthage» بتونس ومهرجان الجونة السنيمائي والقاهرة السينمائي ومنتدى شباب العالم والمهرجان الهولاندي «masterpeace» وعدة مهرجانات بدار الأوبرا المصرية وأوبرا دمنهور وأوبرا الإسكندرية، ومهرجان هلا فبراير في الكويت.

وعمل مع العديد من النجوم من بينهم رامي عياش، كارول سماحة، راغب علامة، ومحمد عدوية، ونسمة محجوب، والممثل شريف منير، وبلقيس فتحي، وكريم محسن، وروبي.

‏‎ كما شارك بالعزف في جميع حلقات برنامج أنا وبنتي مع الممثل شريف منير وأسما شريف منير، وجميع حلقات برنامج عيش الليلة مع الممثل أشرف عبد الباقي، وجميع حلقات برنامج هزر فزر مع هنا الزاهد وليلى أحمد زاهر.

‏‎بجانب عدة حلقات من برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وبرنامج سهرانين مع أمير كرارة، وبرنامج معكم مع منى الشاذلي و برنامج «snl بالعربي».