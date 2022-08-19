هبوط أرضي في مصر القديمة دون وقوع إصابات.. والأجهزة المعنية تبحث أسبابه

شهد حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة هبوطا أرضيا بشارع مجمع المدارس، حيث تلقت الأجهزة التنفيذية بالحي إخطارًا من غرفة العمليات، وانتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، بقيادة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

معالجة آثار الهبوط

وجارٍ العمل على معالجة آثار الهبوط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث جرى فرض كردون أمني حول الموقع وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع، وجارٍ إصلاح الأعطال وإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

تطوير الجبخانة

من ناحية أخرى، يشهد حي مصر القديمة تطوير منطقة جبخانة محمد علي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة المظهر الحضاري والتاريخي للعاصمة، وفي إطار المشروع الذي تقوم به الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والفسطاط والتي تتضمَّن القضاء على المناطق العشوائية.

يأتي ذلك في ظل توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومتابعة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة.