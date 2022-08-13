انهيار جزء بعقار قديم خال من السكان في مصر القديمة دون إصابات (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزء من عقار قديم خال من السكان بنطاق الحي دون إصابات، وعلى الفور توجه الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الحي، إلى العقار رقم 2 بحارة دير النحاس في حي مصر القديمة فور وصول الشكوى إلى الحي بشأن انهيار جزء من العقار لتأمين الجيران والمارة، والوقوف على مدى السلامة الإنشائية والخطورة التي يشكلها العقار، وفُرض كردون أمني بمحيط العقار.

معاينة العقار واتخاذ ما يلزم

ومن المقرر تشكيل لجنة هندسية بحي مصر القديمة لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من الحالة الإنشائية، والحفاظ على أرواح المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.