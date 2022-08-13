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انهيار جزء بعقار قديم خال من السكان في مصر القديمة دون إصابات (صور)

كتب:

وائل فايز
11:08 ص | السبت 13 أغسطس 2022
انهيار جزء من عقار قديم

انهيار جزء من عقار قديم

تلقت غرفة العمليات بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزء من عقار قديم خال من السكان بنطاق الحي دون إصابات، وعلى الفور توجه الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الحي، إلى العقار رقم 2  بحارة دير النحاس في حي مصر القديمة فور وصول الشكوى إلى الحي بشأن انهيار جزء من العقار لتأمين الجيران والمارة، والوقوف على مدى السلامة الإنشائية والخطورة التي يشكلها العقار، وفُرض كردون أمني بمحيط العقار.

معاينة العقار واتخاذ ما يلزم

 ومن المقرر تشكيل لجنة هندسية بحي مصر القديمة لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من الحالة الإنشائية، والحفاظ على أرواح المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.