تفاصيل العرض المسرحي «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم

تجري الفنانة دنيا سمير غانم حاليا بروفات العرض المسرحي «أنستونا» للمخرج خالد جلال، وهو عرض مسرحي كوميدي استعراضي غنائي.

تفاصيل عرض أنستونا

وبدأت الفنانة دنيا سمير غانم منذ أشهر قليلة الإعداد للعرض المسرحي، والذي كان يحمل اسم «روحي أنا» ليتم تغيير اسمه إلى «أنستونا»، وهو اسم إحدى أغنيات والدها الفنان الراحل سمير غانم.

أبطال مسرحية أنستونا

ووقع الاختيار على عدد من نجوم الكوميديا لمشاركة دنيا سمير غانم العرض المسرحي وهم علي ربيع وبيومي فؤاد وشيماء سيف، ومن تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال.

دنيا سمير غانم تروج لعرض أنستونا

وأعلنت منذ أيام الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على انطلاق البروفات الخاصة بالعرض، حيث نشرت صورة تجمعها بالمخرج خالد جلال وعلقت عليها قائلة: «الأستاذ خالد جلال من بروفات مسرحية أنستونا إن شاء الله».

لتنهال عليها تعليقات الجمهور والوسط الفني بالتوفيق والنجاح في خطواتها القادمة، مؤكدين أنه سيكون عملا كوميديا ناجحا.

فيلم تسليم أهالي

ويعرض للفنانة دنيا سمير غانم حاليا فيلم «تسليم أهالي»، والذي حقق إيرادات عالية في أول يوم عرض له في السينمات، حيث تصدر قائمة الإيرادات، ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.