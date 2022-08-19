خالد جلال ينشر صورا من بروفات «أنستونا» مع دنيا سمير غانم: انتظرونا

نشر المخرج خالد جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورًا تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، من بروفات التحضيرات للعرض المسرحي «أنستونا».

خالد جلال: دنيا سمير غانم موهوبة وراقية

وعلق خالد جلال على الصورة، قائلا: «الراقية الموهوبة اللامعة الجميلة الروح ابنة الأصول، «أنستونا» انتظرونا قريبًا، لا قوة إلا بالله».

بدء بروفات مسرحية «أنستونا»

وبدأ المخرج خالد جلال، أمس بروفات العرض المسرحي «أنستونا» الذي يشهد عودة قوية للفنانة دنيا سمير غانم، بعد ابتعاد عن الوسط الفني قرابة العامين بسبب حزنها على وفاة والديها اللذين رحلا عن عالمنا إثر إصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا.

دنيا سمير غانم تنافس بفيلم «تسليم أهالي»

وتنافس الفنانة دنيا سمير غانم في دور العرض حاليًا بفيلم «تسليم أهالي»، الذي يشهد عودتها ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم: محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.