تفاصيل قتل شاب بالإسكندرية بسبب «ركنة»: المتهمان نقلاه للمستشفى وهربا

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية، حول جريمة محرم بك التي تمثلت في مقتل شاب يدعى عمرو محمد، 40 سنة، مالك محل كاوتش، إثر طعنة في الرقبة من شقيقين استأجرا «جراچ» في الشارع ذاته، عن أن مشاجرة الحادث لم تكن الأولى بينهم، حيث سبق أن بدأت الخلافات بينهم بسبب رغبة المستأجرين في استغلال مساحة الشارع أمام محل المجني عليه لركن السيارات منذ أسبوع وتجددت منذ يومين قبل أن تصل إلى فصلها الأخير بجريمة القتل.

مشاجرة انتهت وتجددت بجريمة قتل

وبحسب أقوال شهود العيان، من أصحاب المحلات في ذلك الشارع محل الواقعة، فإن بداية الجريمة أمس حين طلب مالك محل الكاوتش إزاحة سيارة ركنها مستأجرا الجراج أمام محله وهو ما قوبل بالرفض، فنشبت مشاجرة أنهاها الجيران قبل أن يعود الشقيقان وينهالا بالضرب على الشاب انتهت بطعنة في رقبته.

المتهمان نقلا المجني عليه إلى أقرب مستشفى وتركاه

ونقل الشقيقان مرتكبا جريمة محرم بك، المجنى عليه سريعا إلى أقرب مستشفى، حيث ألقياه وتركاه على باب المستشفى وحاولا الهرب، أحدهما تم الإمساك به وآخر هرب ثم تم ضبطه بعد ذلك.

وعقب ذلك، تمكن ضباط مباحث قسم محرم بك وسط الإسكندرية، من ضبط الشقيقين المتهمين في مقتل الشاب.

وقررت نيابة محرم بك حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات على ركن سيارة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مع التحفظ على كاميرات المراقبة والتصريح بدفن الجثمان.