شقيقان ينهيان حياة جارهما في الإسكندرية بسبب «ركنة سيارة»

استيقظ أهالي منطقة محرم بك بالإسكندرية على فاجعة إذ قٌتل شاب يدعى «عمرو» 35 عامًا على يد جيرانه بعد أن نشب بينهم خلاف على ركن سيارة، لتنشب بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، قرر خلالها المتهمون إنهاء حياته في الشارع أمام أعين المارة مستخدمين في أداء جريمتهما آلة حادة، وأحدثوا به جرح طعني بالرقبة ليسقط في الشارع غارقًا وسط بركة من الدماء ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

بلاغ لقسم الشرطة

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شخص بأحد شوارع منطقة محرم بك دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث تبعتها سيارة إسعاف وبالمعاينة تبين صدق البلاغ، والعثور على صاحب محل لإطارات كاوتش يدعى «عمرو» 35 عامًا صريعًا أمام محله.

جيران المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جيران المجني عليه مستأجرى جراج، أنهيا حياته إثر اعتراضه على ركن السيارة أمام محله في منطقة محرم بك، بعد أن سددوا له طعنة نافذة في الرقبة توفى على إثرها، بعد أن فشلت محاولات إسعافه.

كما تيبن أن شقيقين مستأجري جراج بالقرب من محل المجني عليه نشب بينهما وبين المجني عليه خلافات على عدم ركن سيارة أمام محل الأخير، وانتهت بطعنة في رقبته بآلة حادة ليسقط غارقًا في الدماء وسط الشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم للتحقيق، كما أمرت بنقل جثمان المجني عليه للمشرحة وندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.