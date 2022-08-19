تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل شاب بسبب «ركنة سيارة» في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات على ركن سيارة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مع التحفظ على كاميرات المراقبة والتصريح بدفن الجثمان.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة التي عرفت بمسمى جريمة محرم بك، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.

التصريح بدفن جثمان الضحية

كما أمرت بنقل جثمان المجني عليه للمشرحة وندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان.

ويأتي ذلك بعدما تمكن ضباط مباحث قسم محرم بك وسط الإسكندرية، من ضبط شقيقين بتهمة مقتل شاب ثلاثيني، بطعنة في العنق والتي أدخلته المستشفى بين الحياة والموت وذلك إثر خلاف وقع مساء أمس، مع أحد الأشخاص بجراج السيارات أمام محل الكاوتش الخاص بالمجني عليه ترتب عليه طعن الشاب الثلاثيني في رقبته والتي إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلقى مصرعه.

تفاصيل واقعة مقتل مالك محل كاوتش

وبحسب التحريات الأولية تبين إصابة شاب ثلاثيني يدعى «عمرو» مالك محل كاوتش، وذلك إثر طعنة في الرقبة من قبل شقيقان استأجرا جراچ تحت ذات عمارة المحل، ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الإصابة النافذة في الرقبة قد أنهت حياته.

وبسؤال شهود العيان تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات بسبب ركن سيارة أمام محل المجني عليه، والتي انتهت بطعن أحد مسؤولي الجراج للمجني عليه في رقبته بآلة حادة.