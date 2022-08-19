إنقاذ سيدتين من الغرق في طور سيناء.. وتحذير من مجلس المدينة للمواطنين

نجت سيدتان من الغرق، اليوم، في أحد شواطئ بمدينة طور سيناء في أثناء السباحة في المنطقة رفقة الأسرة.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة طور سيناء يفيد بتعرض سيدتين للغرق في أثناء السباحة في أحد شواطئ طور سيناء، وجرى إنقاذهما ونقلهما إلى مستشفى الزهراء.

السيدتان من الشرقية والدقهلية

وتبين أن السيدة الأولى تدعى أسماء سعد أحمد، 32 سنة، من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والثانية تدعى راوية غريب عامر أحمد، 49 سنة، من مركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء وعمل الإسعافات اللازمة لهما بعد تعرضها لاسفكسيا الغرق.

مجلس مدينة الطور يحذر من نزول مياه خليج السويس

في نفس السياق نشر مجلس مدينة طور سيناء تحذيرا لأهالي المدينة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من نزول مياه خليج السويس إلا بالشاطئ العام للمدينة، حيث توجد به لافتات تحذيري ومنقذون بالشاطئ، حفاظا على سلامة رواد المدينة وضيوفها والمواطنين.

وشهدت شواطئ مدينة طور سيناء أكثر من حالة غرق راح ضحيتها طبيبة وطفلها، وجرى إنقاذ عدد كبير، وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب علي ضرورة توافر منقذين علي الشواطئ وأدوات إنقاذ من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه كلف العميد هاني رضا رئيس مدينة الطور بعمل لجنة للمرور علي الشواطئ للتأكد من توافر منفذين وأدوات إنقاذ على الشواطئ، وطالب بوضع علامات إرشادية على المناطق الخطرة في السباحة لحماية أرواح الأهالي.