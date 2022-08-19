تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية لعام 2022.. وفقا للحد الأدنى المقرر

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب القبول بعدد 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وتقرر قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg .

الخطوات الواجب اتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

1- يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يسجل الطالب رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

الجامعات الأهلية الجديدة الـ12 ليس لها اختبارات قبول

وكشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية الجديدة الـ12، ليس لها اختبارات قبول مثل الجامعات الأهلية الأربعة القديمة.