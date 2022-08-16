4 فئات طلابية يمكنها التقديم في الجامعات الأهلية بمصر.. منها الدبلومات

تواصل الجامعات الأهلية الاستعداد لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة، والحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة وكذلك الدبلومات المتوسطة، وذلك للتقدم لبعض البرامج طبقاً لقواعد قبول الحاصلين على الدبلومات بالجامعات المصرية.

الفئات التي يمكنها التقدم للجامعات الأهلية

أعلنت عدد من الجامعات الأهلية استعدادها لاستقبال عدد من الخريجين من جهات معينة، شريطة تقديم شهادة التخرج قبل عامين من التقديم بحد أقصى، لافتة إلى أن أبرز تلك الفئات ما يلي:

- خريجو الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة لها داخل وخارج مصر.

- خريجو المعاهد الثانوية الأزهرية.

- خريجو مدارس المتفوقين المعروفة باسم «STEM».

- خريجو بعض الدبلومات الفنية، مثل التمريض، والسياحة، والصناعات التكنولوجية، والزراعة.

تخصصات الجامعات الأهلية فى مصر

أولًا: جامعة الملك سلمان الدولية

- كلية الهندسة المعمارية.

- كلية علوم الحاسوب.

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية اللغات والترجمة.

- كلية العلوم الإدارية.

ثانيًا: جامعة العلمين الجديدة

- كلية الإدارة الأعمال.

- كلية القانون الدولى.

- كلية الفنون والتصميم.

- كلية هندسة الحاسب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية علوم الصيدلة.

- كلية العلوم الاجتماعية.

ثالثًا: جامعة الجلالة الأهلية

- كلية الطب.

- كلية التمريض.

- كلية الإعلام.

- كلية الفنون.

- كلية علوم الحاسب.

- كلية الهندسة المعمارية.

- كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية.

جامعة المنصورة الجديدة

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية علوم الصيدلة.

- كلية الأعمال الإدارية.

- كلية الهندسة المعمارية.

- كلية الدراسات القانونية الدولية.

- كلية العلوم وهندسة الحاسب.

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية

وأوضح الموقع الخاص بالجامعات الأهلية، وهي المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي، أنه يجب على الطلاب الراغبين فى التقدم لإحدى الكليات الأهلية اتباع شروط القبول، وهي:

- التسجيل في الموقع الرسمي للجامعات الأهلية.

- إدخال جميع الرغبات وفقاً لتنسيق السنة الدراسية.

- أداء اختبارات القبول.

- دفع رسوم أداء اختبارات القبول.

- تقسسم درجات اختبارات القبول عن طريق حساب مجموع اعتباري وفقاً لتخصص الطالب.