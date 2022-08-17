تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف الحدود الدنيا للكليات بالتفصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، موضحة أن العام الدراسي الجديد يشهد بدء الدراسة في مجموعة من هذه الجامعات التي تمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي.

تفاصيل لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأضافت الوزارة في بيان عاجل لها، أن تنسيق الجامعات الأهلية 2022، يشمل جامعة المنصورة الجديدة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وجامعة النيل الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة بنها الأهلية وجامعة قنا الأهلية.

ويشمل تنسيق الجامعات الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

- كلية الطب البشري 82%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية الحاسبات 62%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.