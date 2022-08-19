«الوطني للعمل الأهلي»: «حياة كريمة» هدية للمجتمع المدني.. «فيديو»

قال المهندس هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنّ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المجتمع الأهلي والمدني يعمل على الأرض بمصداقية.

التحالف يضم 24 مؤسسة وجمعية

وأضاف عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن التحالف يضم 24 مؤسسة وجمعية، إذ أنها أكبر الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على الأرض بشكل يومي، مثل القوافل الطبية وإعمار الوحدات السكنية وغيرها.

إشادة رئيس الوزراء بالقوافل الطبية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد قافلة منذ 10 أيام بالبحيرة وأثنى على القوافل وجودة القوافل، إذ تضم الكشف الطبي وصرف علاج مجاني وعمليات، وبالتالي فإن التحالف الوطني هو عبارة عن تشبيك للجمعيات الأهلية التي تعمل بمصداقية على الأرض».

وأردف المهندس هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «في الماضي كان هناك بعض العشوائية، فبعض الأماكن كان يخدمها أكثر من جمعية، لكن الآن الوضع اختلف، وأصبحنا نوزع الجهود والقوافل».

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن العمل في التحالف يسير ضمن خطة معينة ونظام محدد في القرى الاكثر احتياجا وفقرا، لكي يحصل المواطن على الخدمة: «كل حاجة بنظام، ونقدر نشتغل عليه مباشرة، وذلك في قاعدة بيانات».

وأضاف، أن قاعدة البيانات سهّلت العمل، كما أعلن رئيس الوزراء تخصيص حزمة حماية اجتماعية جديدة وخدمة 600 ألف مواطن شهريا في أكثر من تدخل سريع، سواء مساعدات شهرية ومواد غذائية أو قوافل طبية.

محور المشروعات التنموية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «نعمل في محور المشروعات التنموية، فبدلا من تخصيص المساعدات الشهرية نقوم بتدشين مشروعًا تنمويًا، وفي مؤسسة مصر الخير تم تدشين مصنع لسجاد النول في دار السلام، ونصدر المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ونشارك فيه بمنتجات، ونعمل على تعليم المرأة حرف تراثية مهمة».