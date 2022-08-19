حياة كريمة بقنا: الوحدات الصحية تخدم 1.5 مليون مواطن في 88 قرية (فيديو)

قال محمود ياسين منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، إن الوحدة الصحية لقرية جراجوس، تخدم ما يقرب من 25 ألف شخص، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لديها مشروعات في 5 مراكز إدارية، منها 19 مركز قروي، و88 قرية، منها أن يكون في كل قرية أكثر من وحدة صحية.

حياة كريمة تواجه أزمة الصرف الصحي

أضاف ياسين، خلال لقاء عبر قناة «dmc»، أنّ الوحدات الصحية تخدم ما يقرب من 1.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى العمل في قطاعات كثيرة، مثل التعليم والصرف الصحي وغيرها من القطاعات، موضحًا: «قبل حياة كريمة لم يكن في معظم القرى صرف صحي، لكن بدأنا مشروعات المبادرة، ووجدنا منتجا ومردودا كبيرًا».

وتابع منسق مؤسس حياة كريمة بقنا: «في الماضي، كان يسبب الصرف الصحي مشكلات كبيرة مع الأهالي، بسبب عدم وجود مخارج للصرف، إذ كانت عبارة عن سيارات كسح، وكان يتم إلقاء القمامة في الترع وترجع إلى الأراضي الزراعية، لكن هذه الأزمات يتم التعامل معها من خلال مشروعات الصرف الصحي».

80 % إنشاءات وحدة جراجوس الصحية

أشار ياسين، إلى أنّ قرى كثيرة كانت محرومة من الخدمات الصحية والخدمات داخل الوحدات، لافتًا إلى أنّ نسبة الإنشاءات في الوحدة الصحية بقرية جراجوس، بلغت أكثر من 80%، وسيتم الانتهاء منها بالكامل قريبا.

وواصل منسق حياة كريمة: «نهتم بالأجهزة وما يخدم المواطنون، كما نهتم بالعنصر البشري، لأن هذه الوحدات سيقدم فيها الخدمة أطباء على أعلى مستوى، من أجل تقديم الخدمة لأهالي المحافظة بجميع قراها».