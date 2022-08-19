«حياة كريمة» في أسبوع.. الكشف على 2501 حالة في المحافظات المختلفة

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريم»، على تحسين جودة حياة المواطن المصري في كل النجوع والقرى الفقيرة، والمحافظات التابعة للمؤسسة والحدودية والفقيرة، وتعمل على ذلك من خلال تطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، كالجانب التعليمي والخدمي والصحي وغيرها من الجوانب الحياتية التي من شأنها أن ترتقي بشكل حياة المواطن.

قوافل حياة كريمة في سوهاج

وشهدت الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة من قبل مؤسسة «حياة كريمة» في الجانب الصحي، حيث تم إطلاق العديد من القوافل الطبية في مختلف المحافظات التابعة للمؤسسة، فشهدت محافة سوهاج إطلاق قافلة طبية في مركز جرجا، شملت عددا من التخصصات الطبية المختلفة، والتي وصل عددها إلى 10 تخصصات طبية، كما تم الكشف على 715 حالة مرضية، وتحويل 9 حالات للكشف في المستشفى.

قافلة حياة كريمة في الوادي الجديد

وفي يومي 14 أغسطس و15 أغسطس، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قافلة طبية في محافظة الوادي الجديد مركز الخارجة قرية الشركة 55، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وشملت القافلة على 8 تخصصات طبية مختلفة، وتم خلالها الكشف على 393 حالة من أهالي المحافظة من الفئات العمرية المختلفة، إضافة إلى تحويل 7 حالات للكشف في المستشفيات.

ولم تكن تلك هي القافلة الطبية الوحيدة التي تم إطلقها في يوم 15 أغسطس، حيث شهدت محافظة الغربية في نفس ذات اليوم، والتي شملت 14 تخصصا طبيا مختلفا، وتم خلالها الكشف على 1393 حالة، كما تم تحويل 94 حالة إلى المستشفيات.

حياة كريمة في الجيزة

وكانا يومي 16 و17 أغسطس من نصيب محافظة الجيزة، حيث انطلق خلالهما قافلة طبية بمنطقة ابني بيتك بـ6 أكتوبر، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة «حياة كريمة»، وشملت القافلة 9 تخصصات طبية مختلفة، وتم من خلالها الكشف على 1269 حالة، إلى جانب 5 حالات تم تحويلهم للكشف في المستشفى.