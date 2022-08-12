مؤسسة حياة كريمة: توصيل الغاز الطبيعي إلى 1450 قرية ضمن المبادرة الرئاسية

انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كل ربوع ومحافظات مصر، حاملة معها شعاع الأمل الذي يضيء القرى، ويزيل غبار الإهمال عنها، فهي مبادرة متكاملة ومتعددة في أركانِها، تنبع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، وجاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

توصيل الغاز الطبيعي لـ1450 قرية

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توصيل الغاز الطبيعي، إلى 1450 قرية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن المبادرة غيّرت حياة الملايين من أهالينا في الريف المصري.

الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 120 قرية

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية في نطاق هذه القري.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 650 قرية

ويجري استكمال تنفيذ الشبكات الأرضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية أخرى تمهيدا للبدء في ضخ الغاز الطبيعي إلى منازلها فور استكمال الشبكات ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعي إلى 650 قرية، حسبما أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويستعد قطاع البترل للبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 783 قرية أخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي.

إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في قرية القرعان بسوهاج

وأطلق قطاع البترول، في إطار المبادرة الرئاسية، الغاز الطبيعي لأول مرة بقرية القرعان في جرجا بسوهاج، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرية شاملا شبكات التوصيل والبنية الأساسية، وقد أصبحت خدمة الغاز الطبيعي متاحة للمواطنين بالقرية لتوصيلها لنحو 1500 وحدة سكنية وبدء التعاقد على التوصيل للاستفادة من هذه الخدمة المميزة والإجراءات الميسرة لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.