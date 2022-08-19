طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022.. ادفع قبل قطع الخدمة

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022، وطرق الاستعلام لمعرفة القيمة المقررة عليهم لسدادها في المهلة التي منحهتها لهم شركة المصرية للاتصالات لدفع الفاتورة المستحقة.

وكانت آخر مهلة منحتها شركة المصرية للاتصالات من أجل دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، لدفع قيمة الفاتورة دون غرامة، ومن بعد هذا الوقت يجفع المستخدم الفاتورة لمدة شهر آخر ولكن عليها غرامة تأخير.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ويسارع العديد من المستخدمين إلى دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 حتى لا يتعرض لإيقاف خط التليفونه الأرضي في 15 أكتوبر المقبل.

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

على الراغبين في معرفة فاتورة التليفون الأرضي الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الضغط هنــا.

الضغط على أيقونة الخدمات التي ستظهر لك في أعلى يمين الصفحة.

اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي الخاص بالمستخدم ثم الضغط على استعلام.

سيظهر للمشترك كل الفواتير المتراكمة على فاتورة التليفون الأرضي سواء شهرية أو 3 أشهر وفق نظام المشترك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبعد معرفة فاتورة التليفون الأرضي، تتيح شركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي «أون لاين» عن طريق الفيزا وبطاقات الائتمان، أو عبر شركات التحصيل.

ويمكن الدفع من خلال الدخول إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني والضغط على خيار «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء فيزا أو بطاقة ائتمان.

ادخل البيانات المطلوبة ثم انقر على الدفع.

سيظهر لك في النهاية نجاح دفع الفاتورة.