مع بداية الشهر الجاري، تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد، لمعرفة قيمة الفواتير ودفع المستحقات الحكومية تجنبًا للغرامة أو انقطاع الخدمة الذي يترتب عليه فصل الانترنت عن المنازل.

وتقدم بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد وخطوات معرفة الاستعلام، وطرق دفعها إلكترونيًا، في السطور التالية.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا، إذ تتيح الشركة عدة أنظمة لدفع فاتورة التليفون ما بين شهري وكل 3 أشهر حسب رغبة العميل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكود المحافظة وفق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، وفق الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــا.

- اختيار الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال اختيار خدمة «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- ستظهر صفحة جديدة تتضمن طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون كالتالي: سيطلب منك إدخال بيانات منها «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي» وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة المقررة على المستخدم.

- وبعد كتابة البيانات والتأكد من صحتها، سيجري الضغط على «إظهر الفواتير»، وفي تلك الحالة ستظهر أسفل صفحة الويب الفواتير المستحق سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

بعد انتهاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، يمكن دفع الفاتورة بعدة طرق إلكترونية، وهي تتضمن الدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع.

ويمكن للراغبين في دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد، من خلال الضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر له، وإدخال البيانات المطلوبة، والضغط على «دفع» لإتمام عملية سداد فاتورة التليفون الأرضي.