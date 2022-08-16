فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو.. اعرف طريقة الاستعلام

‎انتهت أمس الإثنين 15 أغسطس الحالي، مهلة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو دون غرامة، لهذا ازدادت عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل»، ويتساءل البعض عن مدى وإمكانية مد المهلة حتى لا يتعرض للغرامات التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات.

وبحسب الشركة، فإنّه بداية من اليوم سيحصل المواطن على مهلة شهر آخر لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو إضافة إلى الغرامة، ثم تحويل الهاتف إلى استقبال فقط لمدة شهر واحد، بعدها سيتم إيقاف خط التليفونه الأرضي في 15 أكتوبر المقبل.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 حتى لا تتعرض لدفع الغرامة أو لإيقاف خط الهاتف.

يتم الاستعلام من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على أيقونة الخدمات أعلى يمين الصفحة، ثم اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي والضغط على استعلام، وعلى الفور سيظهر للمشترك كل الفواتير المتراكمة على فاتورة التليفون الأرضي.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، فبعد الاستعلام يتم الضغط على أيقونة «اختر للسداد»، وعلى الفور ستنتقل إلى صفحة تبويب جديد، تطلب منك تحديد كيفية السداد، سواء بطاقة الائتمان أو الفيزا أو الماستر كارد، وسيطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالفيزا، وفي النهاية الضغط على «دفع».

يذكر أنّ قيمة دفع الفاتورة تختلف حسب رغبة العميل، وهي إما شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، حسب التعاقد، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الفاتورة في اليوم الـ15 من كل شهر، ويكون هناك فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر التالي، يتم بعدها فرض غرامة، وحال عدم دفع قيمة الفاتورة يتم قطع الحرارة عن الخط.