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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022

كتب:

إسراء حامد محمد
02:18 م | السبت 13 أغسطس 2022
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022- أرشيفية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022- أرشيفية

مع اقتراب منتصف كل شهر، يبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022 عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا منهم على معرفة قيمة الفاتورة التي يجب دفعها حتى لا يتم تراكم الفواتير وينقطع الخط عن العمل.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، التي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022

تتيح الشركة المصرية للاتصالات، للمواطنين والمشتركين، فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يدخل المواطن والمشترك الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلى الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــا.

- يختار المشترك الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن قيمة الفاتورة، بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي»، أو الدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــا.

- يتم كتابة كود المحافظة الخاص بالمواطن، ورقم الهاتف الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

- وبعد أن ينتهي المشترك من إدخال رقم الهاتف، يتم الضغط على «اظهر الفواتير» لتظهر له قيمة الفاتورة المراد دفعها.

- وتتيح الشركة للمواطنين أيضًا فرصة دفع قيمة الفواتير إلكترونيًا من  خلال إحدى شركات التحصيل الإلكتروني مثل «أمان، مصاري، بيي، فوري، خالص موبايل»، وغيرها من الشركات الأخرى.

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بقلم إسراء حامد محمد