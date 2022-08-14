خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022.. قبل الغرامة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 ، من الكلمات التي ازدادت عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل»، إذ يعتبر غدًا الاثنين الموافق 15 أغسطس، آخر مهلة لدفع قيمة الفاتورة بدون غرامة، وبعدها يحصل صاحب الفاتورة على مهلة شهر آخر لدفع الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة، ثم تحويل الهاتف إلى استقبال فقط لمدة شهر واحد، بعدها إيقاف خط التليفونه الأرضي في 15 أكتوبر المقبل.

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 حتى لا تتعرض لدفع الغرامة أو لإيقاف خط الهاتف، وذلك في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التالية:

دخول المشترك في خدمة الهاتف الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنــا.

الضغط على أيقونة الخدمات أعلى يمين الصفحة، ثم اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي والضغط على استعلام.

سيظهر للمشترك كل الفواتير المتراكمة على فاتورة التليفون الأرضي سواء شهرية أو 3 أشهر أو نصف سنوية حسب نظام المشترك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبعد الاستعلام تتيح الشركة المصرية إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي «أون لاين» بعدة طرق تشمل الدفع بالفيزا وبطاقات الائتمان، أو عبر شركات التحصيل.

ويمكن ذلك من خلال التالي:

بعد معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، قم بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

اختيار طريقة الدفع وفي حالة كانت الفيزا أو بطاقة الائتمان قم بإدخال البيانات المطلوبة وتسجيلها، والضغط على الدفع.

سيظهر لك في النهاية نجاح دفع الفاتورة.