نظر محاكمة مالك «عقار فيصل المحترق» بعد قليل

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة مالك عقار فيصل، في القضية التي يواجه فيها تهمة البناء المخالف على أراضٍ زراعية.

وخلال الجلسة الماضية، أجلت هيئة المحكمة لجلسة اليوم السبت؛ للفصل في طلب الرد الذي تقدم به الدكتور فتحي سرور وكيلا عن المتهم في القضية.

النيران شبت في كل محتويات العقار

وأصدرت النيابة العامة، في وقت سابق، بيانًا كشفت فيه عن جرائم عقار فيصل الذي تم تفجيره بالديناميت، بعدما شبت النيران في كل محتوياته وتسببت في تدمير كافة الأعمدة الخرسانية، مما أدى إلى تساقط جوانبه.

الأحذية ساعدت على استمرار اشتعال النيران

وخلال شهر فبراير من العام الماضي، كشف البيان الصادر عن النيابة العامة، عن أن استمرار اشتعال النيران في عقار فيصل هو ما حال دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بسبب وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية، المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مما تسبب في تآكل الأعمدة.

وبعد اشتعال النيران في عقار فيصل، قررت النيابة العامة انتداب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.