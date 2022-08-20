أسعار الفاكهة اليوم السبت 20-8-2022 في الأسواق المصرية

تستمر أسعار الفاكهة في الحفاظ على استقرارها في الأسواق دون تغيير؛ وذلك نظرا لزيادة المحاصيل الصيفية من جميع أنواع الفاكهة كعادة تلك الفترة من كل عام.

وتسعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم السبت، بالأسواق المحلية؛ وفقا لجولة أجرتها، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وداخل سوق العبور، انخفضت أسعار الفاكهة عن بداية الموسم، نظرًا لأنه واحد من أكبر الأسواق الجملة في مصر، لهذا تنخفض فيه أسعار الخضروات والفاكهة، بشكل كبير، إذ سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر المانجو من النوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو السكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا.

تراوحت أسعار المانجو العويس بين 20 و40 جنيهًا.

كما بلغت الزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، ومن النوع الدبشة من 12 إلى 15 جنيها.

- كما سجل سعر حبة البطيخ البالغ وزنها ما بين 3 إلى 10 كيلو، بين 10 إلى 35 جنيهًا.

وتراوح سعر التين الصحراوي ما بين 6 و9 جنيهات.

كما تراوح سعر البرقوق السكري 20-23 جنيهًا.

ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 22 و26 جنيهًا.

- كما بلغ سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

وتراوح سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 5 جنيهات، حسب النوع.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

- بلغ كيلو المانجو من 15 إلى 70 جنيهًا وفق النوع والمحل.

وتراوح سعر التفاح الأحمر 30-35 جنيهًا، والبلدي بين 12 و20 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 50-60 جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ من النوع الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر حبة الأناناس 45-50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 30-35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 30 جنيهًا.