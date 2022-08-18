أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-8-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث؛ إذ أنه من خلالها يجرى تحديد قيمة الميزانية التي تستطيع الأسرة إنفاقها على تلك الأصناف.

وفيما يلي يعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المحلية، وفقا لجولة للبوابة، فضلا عن سوق العبور الذي يعتبر من أكبر أسواق الجملة في مصر، كالآتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

في سوق العبور، انخفضت أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ نظرًا لأنه واحدا من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيه أسعار الفاكهة، إذ سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 50 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 18 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، دبشة من 12 إلى 15 جنيها، جولك 15 إلى 18 جنيها.

أما سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 3 إلى 10 كيلو، تراوح ما بين 10 إلى 35 جنيهًا، بينما التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلي ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، حسب النوع والشركة الموردة، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

وتراوح سعر حبة جوز الهند بين 22 و26 جنيهًا، وتراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.