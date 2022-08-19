أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19-8-2022 في الأسواق المصرية

أستقرار واضح تشهده أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة، وذلك نظرا لزيادة المحاصيل الصيفية من جميع أنواع الفواكهة، المنتشرة في مختلف الأسواق.

و تسعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية، وذلك فقا لجولة أجرتها، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور الذي يعتبر احد أكبر أسواق الجملة في مصر، حيث جاءت كالآتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وداخل سوق العبور، انخفضت أسعار الفاكهة عن بداية الموسم، نظرًا لأنه واحدا من أكبر الأسواق الجملة في مصر، لهذا تنخفض فيه أسعار الخضروات والفاكهة، بشكل كبير، إذ سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والنوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والنوع السكري من 12 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما تراوحت العويس بين 20 و40 جنيهًا، وبلغت الزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، ومن النوع الدبشة من 12 إلى 15 جنيها.

- كما سجل سعر حبة البطيخ البالغ وزنها ما بين 3 إلى 10 كيلو، بين 10 إلى 35 جنيهًا، والتين الصحراوي ما بين 6 و9 جنيهات، والبرقوق السكري 20-23 جنيهًا، ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 22 و26 جنيهًا.

- كما بلغ سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، ومن النوع الأحمر بالسعر ذاته، والكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 5 جنيهات، حسب النوع.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

- بلغ كيلو المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا، وذلك وفقا للنوع، والتفاح الأحمر 30-35 جنيهًا، والبلدي بين 12 و20 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 50-60جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ من النوع الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز بين 30-35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس 45-50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 30-35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 30 جنيهًا.