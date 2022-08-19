السيطرة على حريق تجمع قمامة وحشائش في بني سويف (صور)

شب حريق، منذ قليل، بتجمع قمامة وحشائش بجوار مبني الحملة الميكانيكية التابع للوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران بمساعدة الأهالي.

بلاغ بنشوب حريق بجوار مبني الحملة الميكانيكية بمدينة الفشن

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد ببلاغ وارد من الأهالي، يفيد بنشوب حريق، بمنطقة تجمع للقمامة والحشائش، وتصاعد أدخنه كثيفة، بجوار الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بمدينة الفشن.

على الفور وجَّه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتان إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه بمساعدة الأهالي، وإخماد النيران ومنع امتدادها لمدرسة ومنزل مجاور.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن حريق نشب في تجمع للقمامة والحشائش بسبب ارتفاع درجة الحرارة ما تسبب في تصاعد الأدخنة بشكل كبير قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف وتتمكن من السيطرة على الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسبابه.