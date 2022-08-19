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مصرع شخص صدمه قطار شمال بني سويف.. «مجهول الهوية»

نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق

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عمرو رجب
01:22 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام قطار به أمام مزلقان قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بمصرع شخص مجهول الهوية

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار أمام مزلقان قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة التعرف على هويته وإخطار ذويه للتعرف عليه.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التعرف على هويته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن عقب تعرف أهليته عليه.

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