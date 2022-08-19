قطع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها في بني سويف لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، أنه تقرر قطع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها بمركز ناصر لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 5 صباح الأحد 21 أغسطس الجاري وحتى الـ5 صباح اليوم التالي الاثنين 22 أغسطس، نظرا للقيام بأعمال ربط على خط مياه بلاستيك قطر 16 بوصة.

شركة مياه الشرب تعتذر عن فترة الانقطاع

وتقدمت الشركة باعتذار عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الربط على خط المياه، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إحلال جزئي بخط طرد محطة الرفع الرئيسية بسمسطا

وفي سياق آخر، تابعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، غرفة العمليات على مدار الساعة وجاهزية حملة الطوارئ من سيارات ومعدات، حيث تم البدء في أعمال إحلال جزئي بخط طرد 600 لمحطة الرفع الرئيسية بمدينة سمسطا، وتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسهولة وسرعة تنفيذ الأعمال.