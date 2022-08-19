محافظ الإسماعيلية: مهرجان المانجو خطوة على طريق زيادة الاستثمارات

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان المانجو الأول والذي تم تدشينه مساء اليوم الجمعة، خطوة على الطريق لزيادة وضخ استثمارات جديدة في المحافظة.

واستقبل محافظ الإسماعيلية سفراء نيوزيلندا واندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن و سيريلانكا خلال زيارتهم للمحافظة اليوم بحضور مهرجان المانجو.

ورافق محافظ الإسماعيلية الوفد إلى شارع محمد علي منذ بدء المهرجان، ثم توجه إلى نادي الجولف لحضور حفل على هامش مهرجان المانجو يتخلله بعض الفقرات الفنية.

بشارة: الإسماعيلية تتميز بمحاصيلها الزراعية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تعتبر من المحافظات الزراعية التي تتميز بصادراتها خارج مصر.

وأضاف أن الإسماعيلية تشتهر بتصدير البرتقال والفراولة الي جانب بعض الخضروات والمحاصيل الحقلية ذات الرواج الكبير في الأسواق العربية والأوروبية.

وأشار بشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في الصادرات إلى العديد من الدول العربية كالسعودية والكويت والأردن والبحرين وهولندا وروسيا وإيطاليا من الدول الأوربية.

بشارة: نستهدف زيادة المناطق المزروعة بالمانجو

وواصل أن الإسماعيلية تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالمانجو لزيادة الكمية المنتجة سنويا والمساهمة في تصديرها إلي الدول الأخرى.

وتابع أن الزراعة والتصدير للخارج سيساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة لمصر مع زيادة الصادرات الي الدول المختلفة العربية والأجنبية.

وأشار إلي أن محصول المانجو في الإسماعيلية يتمتع بسمعة طيبة عالميا لما تشتهر به المحافظة من جودة عالية في بعض الأصناف المحلية كالعويس والسكري وبعض الأنواع الأخرى.