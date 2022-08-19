تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية.. أسعار مخفضة لجميع الأنواع

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية اليوم، والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث أعلنت الغرفة التجارية بالمحافظة توافر العديد من أصناف المانجو أمام الجمهور من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث يتم عرضها بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

الغرفة التجارية تنتهي من تجهيز تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية

وأنهت الغرفة التجارية في الإسماعيلية تجهيز تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية بتجهيز 30 مكان مجهز للمواطنين لعرض انواع المانجو المختلفة بالتزامن مع مهرجان المانجو وبيعها بأسعار مخفضة للجمهور،كما تتواجد منافذ بيع عديدة " أمام نادي الفيروز بطريق البلاجات السياحي، ونادي الجولف للمواطنين.

وتبدأ أسعار المانجو خلال المهرجان من 10 جنيهات وحتى 35 جنيها للكيلو في الأصناف المرتفعة مثل «الفص والعويس»، وتنخفض أسعار المانجو الزبدة إلى 10 جنيهات في الكيلو.

أسعار المانجو في المهرجان

وتأتي أسعار أنواع المانجو الأخرى في مهرجان الإسماعيلية الأول كالآتي:

- السكري الممتاز تبدأ من 15 جنيها

- العويسي من 20 جنيها

- توجد أنواع أخري مثل الهايدي والكنت والنعومي والياسمينة والروز منتشرة، وتباينت أسعارهم من 15 إلى 20 جنيها في الكيلو الواحد.

المحافظة تعلن تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية

وأعلنت المحافظة في وقت سابق عن تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية، حيث تبدأ من عصر اليوم الجمعة من أمام ديوان عام المحافظة القديمة، كما يمر بمنطقة «نمرة 6» وصولا إلى منافذ بيع المانجو، بحضور عدد من سفراء بعض الدول الأجنبية .