 فرق الدراجات النارية والباتيناج تزين مهرجان المانجو بالإسماعيلية

انتشرت فرق الدراجات النارية والباتيناج في شارع محمد علي بمقدمة موكب مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة.

وتقدمت الفرق موكب مهرجان المانجو، المقرر انطلاقها خلال دقائق، من شارع محمد علي في قلب الإسماعيلية متجهة إلى منطقة نمرة 6.

انطلاق مهرجان المانجو بالإسماعيلية

واحتفلت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة بمهرجان المانجو بحضور عدد من السفراء وممثلي القنصليات المختلفة.

واستقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم سفراء السعودية ونيوزيلاند وإندونيسيا والفلبين وروسيا ونيجيريا والأردن وسيريلانكا والهند.

وشملت الفقرات موكبا للسيارات، تحمل على متنها نموذجا كبيرا للمانجو إضافة إلى عدد من السيارات، ومشاركة فريق لقائدي الدراجات النارية والدراجات البخارية ولاعبي فريق الباتيناج.

وشهد المهرجان حضور عدد من أبناء المحافظات المجاورة والجالية العربية إضافة إلي حضور مواطنين من بعض الدول الاوربية منذ بدء المهرجان.

أماكن بيع المانجو

كما يضم المهرجان أماكن محددة لبيع المانجو بأسعار مخفضة للجمهور، كما توجد منافذ في أماكن مختلفة مثل نادي الفيروز بطريق البلاجات السياحي، ونادي الجولف .

أسعار المانجو في المهرجان

ويشهد المهرجان بيع المانجو بأسعار المانجو مخفضة تبدأ من 10 جنيهات إلى 35 جنيها في الكيلو.