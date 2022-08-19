أسعار المانجو اليوم الجمعة 19-8-2022 في سوق العبور.. أنواع كثيرة

يحرص المواطنون على البحث عن أسعار المانجو، بشكل يومي خلال فصل الصيف، ومنذ اللحظة الأولى من ظهورها في السوق وحتى انتهاء آخر ثمرة منها، فهي الفاكهة الصيفية الأكثر شعبية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس من عام 2022 في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي له.

أسعار المانجو اليوم

وتختلف أسعار المانجو في سوق العبور حسب أنواعها، وجاءت الأسعار في سوق العبور لتكون كالتالي:

- مانجو هندي: يتراوح سعرها بين 13 و17 جنيها.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.

- مانجو زبدية: يترواوح سعر الكيلو منها بين 9 و11 جنيها.

- بينما يتراوح سعر المانجو البلدي بين 7 و10 جنيهات.

- مانجو فونس: يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 13 و17 جنيها.

- مانجو فص: يتراوح سعرها بين 30 و45 جنيها.

- مانجو دبشة: يتراوح سعرها بين 9 و15 جنيها.

- كما يتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة بين 11 و15 جنيها.

- مانجو جولك: يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 9 و15 جنيها.

أسعار المانجو.. الزبدية والسكري الأكثر شعبية

- يتراوح سعر الكيلو الواحد من المانجو السكري بين 9 إلى 15 جنيها.

- مانجو بيض العجل: يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 8 و14 جنيها.

- مانجو سنارة: يتراوح سعرها بين 8 و14 جنيها.

- مانجو فجر كلان: يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 8 و14 جنيها.

- مانجو تومي: يتراوح سعرها بين 8 و14 جنيها.