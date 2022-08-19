إصابة شخصين في اشتعال سيارة ملاكي على طريق شرم الشيخ

للمرة الثانية خلال أقل من 5 ساعات، شهد الطريق الدولي بشرم الشيخ حادث احتراق سيارة، إذ تعرضت سيارة ملاكي للاشتعال، وأنقذت العناية الإلهية اثنين كانا بداخلها، وذلك بعد ساعات من اشتعال أتوبيس سياحي على الطريق ذاته ونجاة 50 راكبا كانوا بداخله.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من شركة النجدة يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي بعد كارته الطور بنحو 10 كيلومترات اتجاه شرم الشيخ الطريق الجديد، وأنقذت العناية الإلهية اثنين كانا بداخلها، حيث تمكنا من الخروج قبل اشتعال النيران في السيارة بالكامل وتحولها إلى قطعة حديد.

إصابة اثنين في الحادث

الحادث أسفر عن إصابة اثنين هما غاده رمضان عامر 32 سنة، محاميه بالطور، أصيبت باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وممدوح محمد خالد 50 سنه الطور مراجع بالضرائب، مصاب بكدمه بالصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بالطور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وجرى نقل السيارة من الطريق.

إصابة 2 في تصادم دراجة بخارية بالرصيف

في سياق آخر، تلقى مدير الأمن يفيد تصادم دراجة بخارية بالرصيف، علي طريق الجبيل بطور سيناء الحادث أسفر عن إصابة اثنين هما وليد عمري سعد الله، 23 سنة، مدينة الطور مقيم في حي توشكى جنوب سيناء، كدمات وسحجات وجرح قطعي أسفل العين، ومحمود محمد محمود 22 سنة حي مبارك مدينة الطور، سجحات وكدمات متفرقة، جروح سطحية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء وأخطرت النيابة للتحقيق.