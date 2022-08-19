احتراق أتوبيس على طريق شرم الشيخ.. والعناية الإلهية تنقذ 50 راكبا

أنقذت العناية الإلهية ركاب أتوبيس سياحي كان قادما إلى مدينة شرم الشيخ واشتعلت فيه النيران.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شركة النجدة يفيد باشتعال النيران في أتوبيس سياحي كان قادما من إحدى المحافظات إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنه 50 راكبا، بعد كارتة الطور بنحو 3 كيلومترات اتجاه شرم الشيخ، وتبين أن الأتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة.

نزول الركاب فور اشتعال الحريق

وتبين أن معظم ركاب الأتوبيس كان قادما من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنه 50 راكبا.

وتمكن الركاب من النزول من الأتوبيس فور اشتعال النيران به ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين الركاب بينما تحول الأتوبيس إلى قطعة من الحديد.

ماس كهربائي في التكييف سبب الحريق

ورجحت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن سبب اشتعال النيران في الأتوبيس حريق محدود حدث في الأتوبيس نتيجة ماس كهربائي في التكييف بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديدة.

وانتقل فريق من إدارة مرور جنوب سيناء والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والاستماع لأقوال الشهود لتحديد أسباب الحريق.