دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزيارة والمبيت والخلوة

أعلن دير الأنبا انطونيوس بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، فتح أبواب الزيارة والمبيت للآباء الرهبان والكهنة وشباب الخلوةَ، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، على ألا تزيد مدة الخلوة عن ثلاثة أيام فقط، بحسب بيان لمسؤولي الدير.

أقدم أديرة العالم

يقول بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن دير الأنبا أنطونيوس شهد التأسيس الأول للرهبنة، ليس فقط فى مصر بل في العالم المسيحي كله، وهو أقدم أديرة العالم، ويرجع تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وينسب اسم الدير إلى الأنبا أنطونيوس أول الرهبان في العالم.

ويقع الدير على سفح جبل الجلالة القبلي بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» جنوب الجلالة، وذلك على مساحة 350 فدانا، ويبعد عن قرية الزعفرانة 35 كيلو مترا شمال محافظة البحر الأحمر.

أكبر أديرة الأقباط الأرثوذكس

ومن جانبه، أشار الأب مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي بكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، إلى أن الدير يحوي كثيرا من المعالم الأثرية، منها مغارة القديس الأنبا أنطونيوس، والتي تتوسط المغارة في منتصف ارتفاع الجبل المجاور جنوب الدير، وهي عبارة عن سرداب ضيق يمتد لمسافة 7 أمتار، وينتهي بحجرة صغيرة عاش فيها القديس معظم سنوات حياته، ويوجد بالدير عين ماء تنبع من قلب الجبل، لافتا إلى ان الدير من أكبر أديرة الأقباط الأرثوذكس.