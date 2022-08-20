هاني شاكر يجري بروفات استعدادا لحفله الثاني في لبنان (فيديو)

نشر الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو له أثناء قيامة ببروفات حفله المقرر إقامته غدا في لبنان.

وعلق قائلا: «هاني شاكر وعد مني من بروفات حفل لبنان غدا».

حفل هاني شاكر في لبنان عقب الاستقالة

وسبق وأحيا الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا ناجحا في لبنان عقب استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وكان استقبال الشعب اللبناني لهاني شاكر حافلا ورفع الحفل شعار كامل العدد وتفاعل الجمهور اللبناني بشكل كبير مع هاني شاكر بالتصفيق والغناء.

وبعد أيام قليلة من نجاح الحفل بلبنان أعلنت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعداه لإحياء حفله الثاني في لبنان، حيث نشرت الصفحة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «بعد النجاح الكبير والباهر الذي حققه أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان، وفاق كل التوقعات، يعود أمير الغناء العربي إلى لبنان في 20 أغسطس بحفل في صالة أطلال بلازا طبرجا».

منصب نقيب الموسيقيين

واستقال مؤخرا الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية، بعد المشاجرة التي حدثت في آخر مؤتمر بالنقابة، والذي أقيم خصيصا لاعتذار حسن شاكوش لشعبة الإيقاعيين.