مصادر: مجلس الموسيقيين يدرس دعم حمادة أبو اليزيد نقيبا خلفا لـ هاني شاكر

علمت «الوطن» من مصادرها أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يُفكر جديًا في ترشيح الموسيقار حمادة أبو اليزيد على مقعد نقيب الموسيقيين فى الانتخابات المقرر إقامتها فى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر وفتح باب الترشح.

11 أكتوبر.. انتخابات النقيب في الموسيقيين

وحتى الآن، لم يترشح أي فنان لشغل المنصب بشكل رسمي، إذ أن جبهات المعارضة للمجلس الحالي يدعمون بكل قوة الفنان مصطفى كامل الذي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي ترشحه، في حين يدعم المجلس المتبقي من «هاني شاكر» وكيل أول النقابة الموسيقار حماده أبو اليزيد ليكون هو المنافس لمصطفى كامل فى حال خوضه الانتخابات.

مصطفى كامل لم يعلن بعد ترشحه رسميا

عملت «الوطن»، من مصادرها بـ «الموسيقيين» أنه في حال عدم خوض مصطفى كامل الانتخابات، سيكون التفكير داخل المجلس الحالي المكون من 12 عضوًا هو الاتفاق مع رمزًا فنيًا للترشح للمنصب.

وأجرى المجلس خلال الساعات الماضية اتصالات مكثفة مع أكثر من فنان، من بينهم علي الحجار الذى قدم اعتذارًا رسميًا عن شغل المنصب، وأيضًا الفنان محمد ثروت، والموسيقار الكبير عمر خيرت.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، شغل منصب النقيب لمدة عام ونصف، وفى آخر دورتين انتخابيتين خسر المنافسة أمام الفنان هاني شاكر.