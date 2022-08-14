قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة.. اعرف المواعيد والأماكن

تولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

تخصصات القوافل الطبية

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن القوافل الطبية التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل التخصصات الطبية «نساء وولادة، أطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل»، وذلك في محافظات «القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، بني سويف».

خريطة انتشار القوافل الطبية

وكشفت الصحة عن أماكن تمركز القوافل الطبية في المحافظات، إذ تنطلق 3 قوافل طبية، يومي 14 و15 من شهر أغسطس الجاري، بمناطق الشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والجزيرة محافظة أسوان، والدخيلة حي العجمى محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 8 قوفل طبية أخرى، بمناطق الهمة مركز مطاى محافظة المنيا، ومركز شباب الجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وال 600 مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الحي السادس حي مدينة نصر غرب محافظة القاهرة، والقباحى الشرقى محافظة الأقصر، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر الجارى.

القوافل الطبية

وكانت الصحة أعلنت في بيان صادر عنها، عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية، تنتشر بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من يوم 11 وحتى 20 أغسطس الجاري، في إطار المبادرة الرائسية «حياة كريمة».