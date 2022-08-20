محاكمة «مستريح البيتكوين» بعد قليل.. «نصب على 3 آلاف مواطن»

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 مليون جنيه من 3 آلاف ضحية، وذلك بدعوى توظيفها لهم في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين».

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة 20 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع.

إحالة المتهم بتهمة النصب على المواطنين

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم المعروف إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين»، إلى المحكمة المختصة «المحكمة الاقتصادية»، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه وتوجيه تهمة الاستيلاء والنصب على 3 آلاف مواطن في مبالغ مالية قدرها 200 مليون جنيه.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهم و9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، أنَّهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها، فضلًا عن إيهامهم باستثمار الأموال الخاصة بالمجني عليهم في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.