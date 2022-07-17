تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه لـ20 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء من عدد من المواطنين على 200 مليون جنيه، من 3 آلاف مواطن بدعوى توظيفها لهم في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح البيتكوين، لجلسة 20 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع.

مستريح البتكوين ينصب على 3 آلاف شخص

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم - مستريح البتكوين - إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 مليون جنيه، من 3 آلاف مواطن.

التحقيق مع المتهم و9 آخرين بينهم 6 محبوسين

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهم و9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، أنَّهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها، فضلًا عن إيهامهم باستثمار الأموال الخاصة بالمجني عليهم في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.