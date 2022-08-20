المركز الكاثوليكي يكرم أبطال مسلسل جزيرة غمام (صور)

كرم المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال أبطال مسلسل «جزيرة غمام»، بعد النجاح الذي حققه العمل عند عرضه في رمضان الماضي 2022.

وأقام المركز ندوة لتكريم كاست العمل بقاعة النيل الآباء الفرنسيسكان. وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، وأعلن المخرج حسين المنباوي حقيقة وجود جزء ثانٍ من العمل وأكد أنه لن يوجد، وأن العمل حقق النجاح المطلوب.

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام أحد الأعمال الدرامية التي شاركت في رمضان الماضي 2022 وحقق نجاحا كبيرا بآراء النقاد والجمهور، وتصدرت عدد من مشاهد المسلسل التريند طوال شهر رمضان، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ومحمد جمعة ورياض الخولي ووفاء عامر ولبنى ونس وعايدة فهمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في القرن الماضي داخل صعيد مصر، من خلال منزل «شافع» وأبنائئه الثلاثة، حيث يقوم الأخ الأكبر بقتل الأخ الأصغر بتحريض من الشقيق الأوسط، ويهرب الأخ الكبير من جريمته دون معرفته بأن شقيقه مازال حيا.