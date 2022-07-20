هاجر الشرنوبي عن دورها في جزيرة غمام: «غيرني نفسيا.. وسففني التراب»

أكدت الفنانة هاجر الشرنوبي سعادتها بالمشاركة في مسلسل جزيرة غمام الذي عرض على الشاشات خلال موسم رمضان المنصرم، مشددة على مدى تأثير المسلسل في نفسيتها وشخصيتها على الرغم من لعبها دور بسيط فيه.

هاجر الشرنوبي تكشف كواليس دورها في جزيرة غمام

وأضافت «الشرنوبي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش ندوة صناع عمل مسلسل جزيرة غمام بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ17، أنها عملت من قبل مع المخرج حسين المنباوي في مسلسل لمس أكتاف، ولعبت معه دور البطولة، إلا أنه حين حدثها عن الاشتراك في مسلسل جزيرة غمام وعلى الرغم من أنه لم يكن دورا كبيرا حيث كانت ضيفة شرف، إلا أنها وافقت على الفور لأمنيتها في الاشتراك في عمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، الذي تعشق أعماله.

الشرنوبي: كنت بذاكر الدور بالورقة والقلم

وأكدت أنه مسلسل روحاني أثر في نفسيتها، لذا تنصح الجميع بمشاهدته، مشيرة إلى أن دورها كزوجة الشيخ يسري أحد تلاميذ الشيخ مدين، وعلى الرغم من صغر الدور إلا أنها «كانت بتذاكر بالورقة والقلم» لأهمية كل كلمة كونها تلعب دور تقويم زوجها الفاسد والذي ينصلح حاله في نهاية المطاف.

هاجر الشرنوبي: سفينا التراب في مشهد الختام

وأوضحت أن أصعب مشاهدها تمثل في المشهد الختامي «الطوفان»، والذي تم تصويره، مستخدمين مراوح كبرى لنشر التراب والدخان، «سفينا التراب حرفيا في مشهد الفركش»، لافتة إلى أنها تعاني من حساسية في الصدر، «أستاذ حسين كان بيسأل حد بيتعب من التراب وأنا اقول له لأ، وأنا أصلا بموت بسببه، بس مينفعش مكونش موجودة في المشهد الأهم في المسلسل».

مصاعب التصوير خلال شهر رمضان

وأكدت أنه على الرغم من تصوير ذلك المشهد أثناء صوم رمضان بالتحديد يوم 20 رمضان، ومع ارتفاع درجات الحرارة وارتداءهم ملابس شتوية، إلا أن المشهد كان يستحق كل التعب للخروج بأفضل شكل.