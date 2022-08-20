ويجز يتألق في حفله بالعلمين.. ويشكر جمهوره: عاملين أحلى حفلة (صور)

أحيا مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا، مساء أمس الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أعداد كبيرة من جمهوره الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

واستهل ويجز حفله الغنائي بأغنية «علي بابا» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ليقدم بعدها باقة من أبرز أغنياته، ومنها «بورش، كيفي كده، أسياد الصوت، دورك جاي»، وغيرهم من الأغنيات التي حازت على إعجاب الحضور من مختلف الفئات والأعمار.

وحرص ويجز على توجيه الشكر لجمهوره على تفاعلهم معه طوال الحفل قائلاً: «والله أنتوا فايقين وأنا مبسوط، إنتم عاملين أحلى حفلة في العلمين السنة دي»، ليتفاعل معه الجمهور مطالباً إياه بإعادة أغنية «كيفي كده» الذين تراقصوا على نغماتها.

إقبال جماهيري كبير على حفل ويجز

وشهد الحفل إقبالاً جماهيراً كبيراً من مختلف الأعمار قبل انطلاقه بساعات، حيث رفع الجمهور صور ويجز ولافتات تعبر عن حبهم الشديد له.

ويجز يروج لحفله بفيديو عبر إنستجرام

وكان ويجز قد روج لحفله في العلمين بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام» دعا خلاله جمهوره إلى الحضور بكثافة للحفل، وداعبهم قائلاً: «أي حد مش سالك ميجيش لأنها مش ناقصة».

وكان ويجز قد طرح أغنية مشتركة «دويتو» مع مطرب الراب المغربي طه فحصي الشهير بـ«الجراند طوطو» بعنوان «مش خالصة» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وحقق الكليب 7 ملايين مشاهدة، ثم قدم بعدها أغنية «البخت» التي تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ127 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».