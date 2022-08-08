أسعار تذاكر حفل ويجز في العلمين الجديدة.. 3 فئات

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 19 من أغسطس الجاري، حسب ما أعلنت شركة تذكرتي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أسعار تذاكر حفل ويجز

كما كشفت «تذكرتي» عن فتح حجز تذاكر حفل ويجز من خلال موقعها الإلكتروني، وجاءت التذاكر في 3 فئات الأولى: «فئة REGULAR بـ300 جنيه»، والثانية من «فئة FAN PIT بـ600 جنيه»، والثالثة والأخيرة «VIP PLATFORM بـ900 جنيه».

ويجز يحيي حفلا غنائيا في السعودية

يذكر أن ويجز أحيا حفلا غنائيا في السعودية مؤخرًا في نهاية يونيو الماضي، وقدم باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

كما أحيا حفلا غنائيا آخر في بيروت بلبنان يوم 16 من يوليو الماضي احتفالًا بمرور 15 عاما على مؤسسة آفاق، ووصلت أسعار التذكرة إلى 25 ألف جنيه.

أغنية البخت تحقق 123 مليون مشاهدة

وكان ويجز قد حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد طرح أغنيته «البخت» منذ 5 أشهر عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتمكنت الأغنية من حصد ما يقرب من 123 مليون مشاهدة، فضلا عن الإشادات العديدة التي حصلت عليها من قبل الجمهور.

أما عن آخر أعماله كانت أغنية «بعودة يا بلادي» التي طرحها عبر «اليوتيوب» قبل 4 أشهر وهي الأغنية الرسمية لفيلم «كباتن الزعتري» التي تقوم على دعم اللاجئين السوريين، وحققت الأغنية 18 مليون مشاهدة.