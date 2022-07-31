هاني شنودة: لا أحب كلمات المهرجانات.. ومستعد للتعاون مع ويجز

قال الموسيقار هاني شنودة، إنّه لحن بعض الأغاني الشعبية مثل زحمة للمطرب الكبير أحمد عدوية، موضحًا أنه يعتز بها وسعيد بهذه التجربة: «لما بقول عملت زحمة الناس بتتخض، والخضة دي وسام على صدري، لكن بقول برضه إني عملت شعبي كتير».

عبدالمنعم مدبولي كان معجبا بأغنيته

وأضاف شنودة خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة عبر قناة DMC، من تقديم سناء منصور وشيرين عفت: «الفنان عبدالمنعم مدبولي قال لي إنه معجب بأغنية بحلم معاك التي لحنتها وطلب مني أن ألحن أغنية مثل أنا بعشق البحر لبليغ حمدي، لكنني قلت له إنني أنا من لحنها، وفوجئ للغاية».

وتابع الموسيقار: «اللحن أحد مكونات الأغنية مثل الطبخ، لكن في النهاية يخرج المطرب للجمهور بالأغنية، وهذا ما يمثل الجمال الواضح، ولكن الجمال الخفي يكون للألحان».

معجب بويجز ومعجب بأغاني المهرجانات عدا الكلمات

وأشار، إلى أنه معجب بويجز ومستعد للتعامل معه بلحن «ما بين الراب وبين الطرب»، لافتًا إلى أن تصريحه قوبل بالاستهجان: «اتقالي إزاي كده، لكن الحقيقة أنا كنت معجب بالمهرجانات عدا الكلام، لأن فيها قلة أدب، إيه هاتي بوسة يا بت دي، لازم يدخلوا لها المصنفات الفنية».

وحول بعض طباعه الشخصية، قال إنه لا يجيد أي شيء في حياته إلا الموسيقى: «أنا لا أدخن ولا ألعب الطاولة أو الدومينو أو الكوتشينة، ومعنديش شنب دوجلاس، بغسل وشي وخلاص خلصنا، وممكن أشرب قهوة وساعات بنسى، لكني مبعرفش أطبخ ولا أعمل أي حاجة إلا المزيكا بس».