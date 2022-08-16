ويجز عن حفل العلمين: «كل الناس تيجي ما عدا أي حد مش سالك»

حرص مطرب الراب ويجز على الترويج لحفله الغنائي المقبل في مدينة العلمين والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 أغسطس، ووضع شروطًا لحضور الحفل.

شارك مطرب الراب ويجز جمهوره فيديو عبر خاصية «ستوري» على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» روج خلاله لحفله المقبل.

ويجز يروج لحفله في الساحل

قال ويجز خلال الفيديو «أعزائي المشاهدين في كل مكان مستنيكم يوم الجمعة الجاية بقى إن شاء الله في الساحل الشمالي، بقالنا كتير مشتغلناش في الساحل، أنت فاهم بقى يا صاحبي أخوك الدولي».

وتابع ويجز قائلا: «إن شاء الله كل الناس تيجي ما عدا أي حد مش سالك ميجيش مش ناقصة».

يذكر أنه كان قد تم طرح تذاكر حفل ويجز التي جاءت منقسمة إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 300 جنيه أما الثانية بمبلغ 600 جنيه والثالثة بمبلغ 900 جنيه.

آخر أعمال ويجز

وكان قد طرح ويجز مؤخرا أغنية بعنوان البخت التي حققت نجاحا جماهيريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى 125 مليون مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:

عيني منها بشكل جدي

وتقيلة مش تقلانة، اتبخر سحري

ومش باجي على بالها ما فكرتش

وبالي فيها بابا بالي مش ملكي

بلعب البخت (وبعدين؟)

سألتها ورفضتني

استغربتها، أومال فين هيبتي؟

حبيبي أنا بضحك على خيبتي

ياخي كنت عالثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري