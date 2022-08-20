عبدالفتاح الجريني ينشر صورا من ليلة حنته.. ومتابعوه: «ألف مبروك»

احتفل الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني بـ ليلة الحنة مع خطيبته وزوجته المستقبلية الفنانة المغربية جميلة البداوي، والذي تم منذ قليل في دولة الإمارات.

الجريني نشر منذ قليل صور ليلة الحنة التي احتفل بيها مع جميلة خلال تواجدهم في دبي، والتي لاقت استحسان متابعيه وهنأوه على حنته متمنين لهما السعادة.

عبدالفتاح الجريني يحتفل في الإمارات

الجريني كان قد حل منذ ما يقرب من شهر على آخر حلقات «ليلة العيد» الذي يبث عبر أثير إذاعة «بانوراما إف إم» مع الإعلامية بسنت شمس الدين.

تلك الحلقة استمرت 4 ساعات على الهواء مباشرة، تحدث الجريني خلال اللقاء، عن مشاريع الحب والزواج والارتباط والشائعات الكثيرة، وفيها كشف عن زواجه

جميلة البداوي فنانة مغربية

كذلك تحدث جريني عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية، ما أدى إلى تأخره رغم أنه كان في الصفوف الأولى، وذلك بسبب انشغاله بمرض والدته التي رافقها في أيامها الأخيرة وظل بجوارها في المغرب، لتأتي بعد ذلك فترة كورونا لكنه يعمل الآن على ألبومه الجديد مع شركة روتانا وهو يحتوي على عدد متنوع من اللهجات التي ترضي عشاقه منها المغربي والمصري واللبناني، هذا بخلاف طرحه أغنية مغربية مؤخرا بعنوان «كذابة».