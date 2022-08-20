«الشباب» الإرهابية تهاجم فندقا بـ«مقديشو».. ومقتل 8 أشخاص على الأقل

شن مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية، هجوما على فندق «حياة»، الذي يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، في العاصمة الصومالية «مقديشو»، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، فيما أشارت وسائل إعلام صومالية، إلى إصابة رئيس استخبارات «مقديشو» جراء الهجوم.

وكانت «الشباب» الإرهابية، أعلنت في وقت سابق، اقتحام مجموعة من عناصرها، الفندق، مشيرة إلى إطلاق نار بداخله، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

انفجار خارج الفندق بعد بضع دقائق من الأول

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن المسلحين هاجموا، الفندق وسط وابل من الأعيرة النارية والانفجارات. واندلع اشتباك مسلح عنيف بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية، التي تحصنت داخل المبنى.

وأشار المسؤول الأمني الصومالي، عبدالقادر حسن لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى دوي انفجار ضخم قبل بضع دقائق من اقتحام المسلحين الفندق.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، عبدالفتاح عدن حسن، في تصريح للصحفيين، أن الانفجار الأول نجم عن انتحاري فجر نفسه خلال الهجوم على الفندق مع مسلحين آخرين، فيما قال شهود إن انفجاراً ثانياً وقع خارج الفندق بعد بضع دقائق من الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف عمال الإغاثة وعناصر القوات الأمنية والمدنيين.